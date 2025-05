Gustavo Adrianzén nombrado representante de Perú ante la ONU: "Estaba pidiendo trabajo", afirma excanciller

El excanciller Javier González-Olaechea consideró que el nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York (Estados Unidos) parecería un "premio político" para el expremier de Dina Boluarte.

El extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó el día en el que el exprimer ministro presentó su renuncia al cargo y mencionó que Adrianzén Olaya en aquella ocasión finalizó su discurso asegurando que continuaba a disposición para ejercer algún puesto dentro del Gobierno, lo cual González-Olaechea consideró como que "pidió trabajo".

El excanciller remarcó que Gustavo Adrianzén ha sido nombrado en "uno de los puestos más importantes para el Perú y para todo el mundo" tan solo 15 días después que presentó su renuncia como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Javier González-Olaechea advirtió que el cargo en el que ha sido designado el extitular de la PCM tiene una gran importancia debido a que en la sede de la ONU en Estados Unidos (EE. UU.) están representados más de 200 países y muchos organismos internacionales.

Por ese motivo, consideró que no es prudente la decisión tomada por la administración de Dina Boluarte. Además, indicó que un Gobierno que se encuentra en su último año de mandato no debería nombrar embajadores políticos por el escaso tiempo que queda para finalizar su periodo.

"No estamos hablando de una embajada de un país de habla hispana, donde podría haber ido el señor Adrianzén, aunque yo siempre he considerado que en el último año de Gobierno no es razonable, no es apropiado, designar a un embajador político porque tiene muy poco tiempo", expresó.