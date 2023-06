Hernando Cevallos a Dina Boluarte: Es una "provocación" decir que adelanto de elecciones es un tema cerrado

En entrevista con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, calificó de "provocación" el anuncio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto a que el tema de adelanto de elecciones "está cerrado" y que seguirá trabajando en el Gobierno hasta el 2026.

"Me parece que es una provocación por parte de Dina Boluarte. Primero porque no está gobernando sola, están gobernando los que perdieron las elecciones. Además, está llevando adelante un programa y una propuesta de gestión que no tiene nada que ver con la que votó el pueblo y no la eligió a ella como presidenta", declaró en nuestro medio.