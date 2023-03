Defensoría del Pueblo: No hay una real voluntad política para enfrentar la violencia hacia las mujeres en el Perú

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la Adjunta para los Derechos de la Mujer Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés, cuestionó que no exista una "real voluntad política" por parte del Estado para enfrentar la violencia contra la mujer, tras el caso de Katherine Gómez, quien fue quemada viva por su pareja en la Plaza Dos de Mayo.

"¿Qué es lo que está pasando? A pesar de las medidas que se dieron en ese entonces, como la creación de un sistema especializado, otorgamiento de un presupuesto, el cual nunca se llegó a mantener como se debía, al punto que el año pasado debíamos tener 34 distritos especializados de justicia y, sin embargo, ahora solo tenemos 8. Eso implica que no hay una real voluntad política por parte del Estado para poder enfrentar un problema estructural", declaró para nuestro medio.

¿Qué falla para contrarrestar la violencia?

Para Carolina Garcés, las autoridades no aplican las normas que ya existen para erradicar esta problemática, no obstante, no descartó que estas puedan cambiar para mejor, pero pidió tomar consideración cada uno de los casos de violencia contra la mujer y dejar de lado los estereotipos.

"Las normas ya existen, el problema no son las normas, que se pueden mejorar sin duda, el problema es la adecuada aplicación de estas normas con una perspectiva de género, sabiendo que en el caso de las mujeres hay que tomar en cuenta situaciones de estereotipos que todavía persisten", mencionó.

En esa línea, concientizó en que el incremento de la violencia se viene dando tiempo atrás, y señaló que si bien estamos afrontando en estos momentos los estragos de los desastres naturales en el país, "la problemática de la violencia contra las mujeres no puede dejar de ser un prioridad".

"Es una data de estadística mundial que ante conflictos y desastres la violencia se incrementa, y en este momento somos más de 16 millones de mujeres que no tenemos ningún tipo de espacio seguro ni a nivel público ni privado. Eso es preocupante", destacó la funcionaria.

Recuerda el caso de Eyvi Ágreda

Por otro lado, recordó el caso de Eyvi Ágreda, una muchacha de 22 años que iba en un bus que se dirigía a su vivienda y un excompañero suyo subió encapuchado al bus, que, de la misma forma en que aconteció con Katherine Gómez, le roció gasolina en frente de los pasajeros para prenderla en llamas. El trágico hecho ocurrió en el año 2018.

"La prioridad y razón de ser del Estado mismo es la persona, y más aún las mujeres que somos la mitad de la población están en situación de mayor vulnerabilidad (...) Tenemos que retomar una agenda, efectivamente el caso de Eyvi Agreda fue muy similar en el año 2018, no han pasado ni cinco años y se repite un hecho muy parecido", puntualizó en Exitosa.