Hernando de Soto anuncia reunión con 22 partidos políticos tras renunciar a 'Progresemos'

En entrevista con Exitosa, el economista, Hernando de Soto, informó que sostendrá una reunión con 22 organizaciones políticas para formar una nueva alianza.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el excandidato presidencial afirmó que estarían buscando plantear una iniciativa multipartidaria.

El economista indicó que buscan formar una plataforma que se convierta en un punto de encuentro para hacer un cambio en el país a través de los contactos de cada una de las organizaciones políticas. Además, busca que militantes de 'Progresemos' que desean abandonar esta agrupación se unan a su alianza para ejercer libremente su voz.

De Soto reveló que esta plataforma se llamará 'Capital Popular', englobará a una serie de partidos que recibirán información, recursos y los contactos internacionales que tiene cada una de las organizaciones.

En otro momento, el economista sostuvo que la minería en proceso de formalización es un problema legal y político, rechazando que la problemática le competa únicamente al sector minero.

El excandidato presidencial aseguró que las normas vigentes han sido diseñadas a medida de quienes ya están consolidados en el mercado, lo que deja en desventaja a los nuevos o más pequeños.

"Esto no es un problema minero, sino es un problema legal y político. Pretendemos ser una economía social de mercado, en la cual todo el mundo tiene los mismos derechos, y no es así. Se han creado normas a la medida de aquellos que ya están instalados en el mercado (...) La idea no es decir desde el arranque que son pequeños porque están condenados a ser pequeños", declaró.