Alejandro Hohberg denuncia amenazas tras dejar Sport Boys: "La pasé increíble. Siempre respeté al club"

El pase de Alejandro Hohberg de Sport Boys a Cienciano del Cusco sorprendió a muchos debido a que el extremo solo estuvo un semestre en el Callao. Tras su debut con gol en el cuadro imperial, habló para la prensa y acusó haber recibido amenazas por el cambio de club que realizó.

Tras el encuentro por la segunda fecha de la Liga 1 ante Universitario de Deportes (empate 1-1), el futbolista de 33 años habló para los medios y reveló este penoso suceso que le dejó el haberse ido de cuadro rosado.

"Se hablaron un montón de cosas. A veces uno también recibe amenazas. Yo en Boys la pasé increíble, me trataron bien todos. Creo que me fue bien. Siempre respeté al club, respondí mucho más de lo esperado. Pero me tocó hacer un cambio y tendré mis razones para haberlo hecho", manifestó Hohberg.

Además, el ex seleccionado con Perú, manifestó que su salida fue beneficiosa para la 'misilera', debido a que él llegó en condición de jugador libre y su pase a Cienciano representó una venta que le significó un ingreso económico.

"Es un tema contractual que al club le generó un ingreso mi salida. Yo en el tema de los contratos no me meto. Yo estoy contento por este partido que me va a servir para cambiar los ánimos, arrancar bien. Agradecer a los compañeros que me trataron excelente", sostuvo.