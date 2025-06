Hernando De Soto sobre minería en proceso de formalización: "Es un problema legal y político"

En diálogo con Exitosa, el economista Hernando De Soto sostuvo que la minería en proceso de formalización es un problema legal y político, rechazando que la problemática le competa únicamente al sector minero.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', De Soto aseguró que las normas vigentes han sido diseñadas a medida de quienes ya están consolidados en el mercado, lo que deja en desventaja a los nuevos o más pequeños.

"Esto no es un problema minero, sino es un problema legal y político. Pretendemos ser una economía social de mercado, en la cual todo el mundo tiene los mismos derechos, y no es así. Se han creado normas a la medida de aquellos que ya están instalados en el mercado (...) La idea no es decir desde el arranque que son pequeños porque están condenados a ser pequeños", declaró.

Asimismo, el economista indicó que el verdadero motivo por el cual estos actores permanecen en condición de pequeños no radica en su capacidad técnica, sino en las barreras estructurales que enfrentan. No tienen acceso a los mismos insumos, como explosivos, ni a concesiones de igual tamaño.

"La razón por la cual están condenados a ser pequeños es porque no tienen acceso a los mismos explosivos, no tienen derecho a hacer a conseguir las concesiones del tamaño de los otros, no tienen los mismos documentos que tienen los más grandes para acceder a mercados internacionales. Eso no es un problema minero, es un problema de acceso a la empresa", agregó.