Alberto Fujimori no debe pagar reparación civil porque "no cometió delitos", asegura su abogado Elio Riera

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, afirmó que el expresidente no pagará la reparación civil que le fue impuesta, ya que considera que no ha cometido ninguno de los delitos de los que fue acusado.

"No ha cometido delitos"

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Riera señaló también que Fujimori no pide perdón a las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, debido a que "no ha cometido" los delitos por los que se le acusa.

"La respuesta es clara al señor expresidente no le corresponde porque no cometió esos delitos", dijo a nuestro medio.

Asimismo, Elio Riera manifestó que el indulto de Alberto Fujimori no puede revertirse "de ninguna manera", debido a que la Corte IDH no puede decidir sobre el caso del expresidente. "No hay forma que se pueda revertir", agregó.

Además, se refirió a las declaraciones del abogado de las víctimas de Barrios Altos e indicó, ya que le sorprendió que este "manipule la verdad". "Todo mundo puede opinar, podemos debatir", dijo.

Sobre abogado de víctimas

Cabe mencionar que, el abogado del caso Barrios Altos, David Velasco, se refirió al comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la excarcelación del Alberto Fujimori y señaló que el "Estado peruano debió acatar" la resolución de la misma entidad y no liberar al expresidente.

"El Estado debió acatar la resolución de la Corte Interamericana en el sentido que no debía liberar a Alberto Fujimori, así sea cualquier cualquier tribunal peruano, la Corte Suprema, que lo haya dictado", indicó.

De tal modo, el abogado de las víctimas en Barrios Altos señaló que el Estado debió acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no liberar al exmandatario Fujimori.

Ello, porque según indica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que las sentencias de la Corte IDH están por encima de "cualquier resolución".

"Lo que está diciendo la Comisión Interamericana es que lo que diga la Corte se cumple por encima de lo que digan otros Tribunales nacionales por lo tanto el Estado no ha debido liberarlo (a Alberto Fujimori)", dijo.

