Inhabilitación de miembros de la JNJ "vulnera al derecho de la igualdad", según Yonhy Lescano

En entrevista con Exitosa, el exparlamentario Yonhy Lescano, se pronunció tras la inhabilitación de los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, por parte del Congreso. Según señaló, esta decisión "vulnera al derecho de la igualdad". "Es ilegal", agregó.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, señaló que la decisión del Parlamento "se va a caer". Además, considera que no contarían con un amparo legal ni principios.

"A mí me parece una cuestión ilegal totalmente, vulneración de derechos sobre todo el derecho al debido proceso, todos estaban acusados de lo mismo y resulta que a algunos los inhabilitan y algunos no, no tiene ningún sentido, eso se llama una vulneración al derecho de igualdad", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el excongresista indica que se trata de resoluciones "absolutamente arbitrarias", debido a que los procedimientos que ejecutan los parlamentarios serían "venganzas políticas". "No tienen ningún sustento jurídico", agregó.

Según Lescano, un juez imparcial podría dejar sin efecto, a través de una medida cautelar o una acción de amparo, la resolución que oficializó la inhabilitación de la función pública durante un plazo de 10 años contra Inés Tello y Aldo Vásquez, exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"El pueblo en su momento le dijo no bicameralidad no relección y los señores han hecho todo lo contrario, aludiendo que no, que ya pasaron años, argumentos que no son consistentes de ninguna manera, yo creo que también aquí es posible que se caiga esa ley porque también está vulnerando derechos y principios básicos de la democracia", agregó el exparlamentario.