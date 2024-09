Javier Arévalo critica financiamiento a Petroperú: "El Estado inyecta millones en empresas quebradas"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, criticó el financiamiento del Estado a Petroperú y manifestó que la empresa petrolero está "quebrada".

Durante la inauguración del II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial del Sistema de Justicia, el magistrado lamentó que el gobierno utilice recursos públicos en empresas públicas "que no funcionan" y no en sectores importantes que beneficiarían a la ciudadanía, como la salud, educación, seguridad y justicia.

"Soy un convencido de que el Estado tiene recursos, pero los derrocha, inyecta miles de millones en empresas quebradas y no en salud, educación, seguridad y justicia, eso es preocupante. Las empresas públicas que no funcionan deben ser liquidadas y esos recursos que se dejen de derrochar, redirigirse", declaró.

Por otro lado, el titular del Poder Judicial indicó que en la próxima sesión de Consejo de Estado, donde participarán las más altas autoridades del país, se deben formular medidas concretas para combatir a la criminalidad y no "declaraciones retóricas, que no valdrían la pena".

"Si se convoca a Consejo de Estado para tomar decisiones respecto de la criminalidad, estoy de acuerdo, pero que sean decisiones concretas y firmes, que no sean declaraciones retóricas. Si se va a combatir a la criminalidad como debe ser, cosas concretas; pero declaraciones retoricas o genéricas, liricas, no valdrían la pena y no tendría sentido", agregó.