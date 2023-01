Jennie Dador: "Hubo una serie de situaciones que no se condicen con un trato respetuoso de los derechos humanos"

21/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Por medio de una entrevista exclusiva para Exitosa, se conoció la postura de Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sobre las acciones empleadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) frente a los manifestantes que se alojaban en el recinto.

Al respecto, la representante de CNDDHH, señaló que los protestantes detenidos por la PNP habrían sufrido vulneraciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, denunció que las autoridades del orden no resguardaron la probidad de los detenidos.

"Hay alrededor de 200 personas detenidas, tenemos adultos mayores, una madre con su hija de ocho años que también está privada de su libertad. También existen personas enfermas, que se han descompuesto (...) Hubo una serie de situaciones que no se condicen con un trato respetuoso de los derechos humanos", declaró en exclusiva.

En ese sentido, Dador desestimó la versión del ministro del Interior, Vicente Romero, y la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, que afirmaron que los agentes del orden actuaron de "oficio" en el operativo de desalojo; puesto que el país se encuentra en estado de emergencia.

"El estado de emergencia no te libera al transgredir un acto de acuerdo a los estándares de derechos humanos y eso corresponde también al Ministerio Público, que no estuvo presente, se apersonó después. No estuvo desde el inicio que se realizó la diligencia", apuntó.

Por otra parte, la representante detalló acerca del hábeas corpus presentado por la CNDDHH contra el ministro del Interior, Vicente Romero, y el General PNP, Raúl Alfaro, "por intrusión a la UNMSM".

"El día de hoy hemos interpuesto una acción de hábeas corpus que está en el Séptimo Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza María Huamán. El procedimiento fue como a las 2:00 p. m. y estamos esperando que la jueza reaccione. Ya debería haberse apersonado al lugar de detención", finalizó.