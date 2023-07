Tercera 'Toma de Lima': Municipalidad asegura que "esta marcha no tiene permiso"

En entrevista con Exitosa, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Abdul Miranda, aseguró que no han "recibido absolutamente ningún tipo de solicitud" para que se autorice la realización de la tercera 'Toma de Lima'.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Miranda indicó que las manifestaciones de este 19 de julio no cuentan con permisos para su realización.

"No hay ninguna solicitud de permiso de marcha, para cierre de vía, tránsito o desvió de tránsito. La Municipalidad de Lima no ha recibido ningún tipo de solicitud", declaró para nuestro medio.

Según explicó, esta situación se debe a que no existe un representante oficial que haya decidido encabezar las protestas. Por tanto, nadie se habría encargado de realizar la solicitud ante la Municipalidad de Lima.

"Esta marcha no tiene permiso por lo que ya todos sabemos. No hay ninguna persona que se quiera identificar o que tome liderazgo, por eso mismo suponemos que no lo han hecho hasta el momento", señaló.