José Cueto rechaza moción de censura contra Santiváñez y defiende su gestión: "Lo veo trabajar"

l congresista José Cueto expresó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asegurando que es el mejor funcionario que ha ocupado el cargo en los últimos años. En exclusiva para Exitosa, el legislador afirmó estar convencido de que Santiváñez trabaja activamente en su sector, a diferencia de sus 10 predecesores.

Cueto respalda la gestión de Santiváñez

Durante una entrevista con la periodista Karina Novoa, Cueto destacó que recibe reportes diarios sobre la gestión del Ministerio del Interior y ha podido comparar su desempeño con el de ministros anteriores. Según el congresista, la labor de Santiváñez supera la de sus antecesores y enfrenta obstáculos dentro del propio sistema.

"Yo lo que estoy convencido es que lo veo trabajar. Cosa que no podría decir de los últimos 10 ministros del Interior, ni de la actitud que han tenido en relación a una serie de personajes y personalidades que no están ayudando en esta lucha contra el crimen", argumentó Cueto.

Asimismo, criticó a ciertos actores que, en su opinión, han obstaculizado el avance de la lucha contra la delincuencia organizada. En particular, señaló que algunos fiscales no están contribuyendo de manera efectiva y que esta situación ha perjudicado el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Acusa interferencia de los "caviares"

El legislador también acusó a ciertos grupos políticos y figuras del Ministerio Público de debilitar los esfuerzos de la PNP en la lucha contra la criminalidad. Según Cueto, la gestión de Santiváñez se ve afectada por personas que buscan recuperar el control del Mininter, a quienes calificó como "caviares".

Sin embargo, reconoció que las acciones contra el crimen organizado aún son insuficientes, coincidiendo con las críticas de otros parlamentarios que exigen resultados más contundentes. En este contexto, comparó la actual lucha contra la delincuencia con la guerra contra el terrorismo en décadas pasadas.

Descarta interés personal en Santiváñez

El exmilitar negó tener un interés particular en defender a Santiváñez, asegurando que su respaldo se basa en información concreta sobre la gestión ministerial.

"Yo repito, no es que yo tenga algún interés particular o que me caiga bien el ministro. No. Lo que veo es que aquí llega información diaria de la labor que está haciendo la policía. Que es insuficiente, lo es, pero estamos enfrentando a cientos de bandas criminales", subrayó Cueto.

El congresista José Cueto manifestó su rechazo a la moción de censura promovida en el Congreso contra Santiváñez, destacando que su respaldo se basa en la labor que ha constatado en el sector Interior. Aunque reconoció que las acciones contra el crimen aún son limitadas, aseguró que el actual ministro es el mejor de los últimos años y que su trabajo enfrenta múltiples obstáculos.