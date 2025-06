José Cueto sobre posible amnistía para miembros de las FF.AA. y la PNP: "Buscamos que sus procesos se cierren"

Este martes 10 de junio, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que otorgaría amnistía a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que viene afrontando juicios por delitos de lesa humanidad.

Según indicó el propio presidente de este equipo de trabajo, Fernando Rospigliosi, aseguró que este dictamen solo busca darle justicia a los elementos de las fuerzas del orden que lucharon durante la época del terrorismo y que han suido perseguidos por la justicia.

En esa línea, Exitosa conversó con el congresista José Cueto para dar a conocer sus sensaciones sobre esta ley de la cual hizo una precisión.

Durante esta charla, el almirante dejó en claro que este dictamen no beneficiará a quienes están sentenciados ya que estos seguirán en prisión, pero si estará a favor de quienes continúan en proceso con el Poder Judicial durante décadas.

"Esta ley de amnistía no es para los que han sido sentenciados, si se les ha demostrado siguen cumpliendo su sentencia. Esto es para todos aquellos que son más de 1200 o 1300 personas de todos los grados que hasta el día de hoy siguen en preliminar durante 30 o 40 años. No existe lo que en justicia se llama los plazos razonables. No existe la prescripción de los delitos", inició.