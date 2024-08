José Luna: "Yo me he enfrentado contra OAS y Odebrecht, revocando a Susana Villarán"

El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que él impulsó la medida que llevó a la revocatoria de la exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Susana Villarán. Además, volvió a negar que las acusaciones de Martín Bustamante, ex dirigente de Solidaridad Nacional, fueran verdad.

Para el representante nacional, las especulaciones en su contra que existieron durante los años 2020 y anteriores, eran parte de una campaña que buscaba desprestigiarlo sin pruebas algunas. Ante ello, aseguró que él mismo actuó en contra de Odebrecht y OAS, pese a que se le acusaba de haber actuado en su favor.

"Yo me he enfrentado contra OAS y Odebrecht, revocando a la Susana Villarán, intentando, sabiendo que estaban en componendas. Y provoqué una revocatoria. He sido yo. Puse a Marco Tulio adelante, pero he sido yo el que me revelé contra OAS y Odebrecht.