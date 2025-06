Juan Burgos asegura que Congreso debe hacer mea culpa: Solo nos faltaría llamar a 'El Monstruo' de Comas

En entrevista a Exitosa, Juan Burgos invitó a los congresistas a hacer un mea culpa por las autoridades cuestionadas que se encuentran en el Legislativo. En tono sarcástico, bromeó mencionando que solo faltaría que 'El Monstruo' integre las riendas del Parlamento.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que la responsabilidad detrás de las acusaciones a los parlamentarios recae en los "dueños de los partidos", como Keiko Fujimori.

Burgos aclaró que, si bien la presidenta Dina Boluarte ya no puede cerrar el Congreso de la República, el actual Parlamento sí merece ser destituido. Y es que, según indicó, no estarían ofreciendo las soluciones adecuadas en materia de seguridad ciudadana, economía y empleo.

"Seguramente algunos dirán 'ya no nos pueden cerrar como Congreso de la República', pero bien no los mereceríamos porque no le podemos ofertar eso al Perú. Al país hay que ofertarle las soluciones a la inseguridad ciudadana, económicas, de generación de empleo que tanto le preocupa a la población", comentó.