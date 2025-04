Juan Burgos: Dina Boluarte ha demostrado una presunta incapacidad moral para continuar en la Presidencia

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, aseguró que la mandataria Dina Boluarte ha demostrado tener incapacidad moral para continuar ocupando el sillón presidencial.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el parlamentario indicó que el informe final sobre las cirugías de Dina Boluarte ha concluido que dichos procedimientos fueron estéticos, los cuales habrían generado un periodo de incapacidad temporal de entre 2 a 12 días.

Asimismo, Juan Burgos afirmó que la falta de comunicación de la mandataria al Congreso implica una "omisión relevante" y ello representaría una infracción constitucional.

La presidenta Dina Boluarte admitió ante la Fiscalía de la Nación que pasó al menos una noche en la clínica del doctor Mario Cabani tras someterse a una intervención quirúrgica a mediados de 2023, según informó el programa "Cuarto Poder".

De acuerdo con el reportaje, la jefa de Estado insistió en que la operación no tuvo fines estéticos, sino que fue necesaria por dificultades respiratorias causadas por un tabique desviado. Además, explicó que decidió quedarse en la clínica por comodidad personal, y no por una indicación médica.

No obstante, los registros clínicos indican que Boluarte no habría salido la mañana del 29 de junio, como se pensaba inicialmente, sino que permaneció internada también el 30. En total, habría pasado dos noches y parte de una mañana en la clínica, según los documentos revisados.

"Ahí, terminada la intervención, el médico que me atendió me dio inmediatamente de alta, porque era un tratamiento menor y ambulatorio, y recomendó que no tuviese contacto físico o hacer alguna actividad forzada y sugirió, como era aproximadamente pasada las diez de la noche, que me quedara a descansar en la clínica, la misma que acepté", expresó.