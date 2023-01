Juan Burgos: "Presidenta Boluarte declare el estado de sitio en las zonas convulsionadas"

La prensa no quiere ver, lo que la historia nos enseña SENDERO DIRIGE LOS PAROS ARMADOS. PRESIDENTA @DinaErcilia NO COMETA EL ERROR QUE COMETIO BELAUNDE, DECLARE EL ESTADO DE SITIO EN LAS ZONAS CONVULSIONADAS, ESTO NO ES UNA ASONADA ESTO ES EL RECODO QUE HABLABA ABIMAEL GUZMAN.