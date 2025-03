Juan José Santiváñez: 12 congresistas pidieron licencia el día de la censura al ministro del Interior

Este viernes 21 de marzo, el Congreso de la República censuró al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras un debate que inició desde las 10:00 de la mañana. Con más de 70 votos a favor, el Pleno decidió sacar del cargo al principal señalado como responsable de la crisis de inseguridad, extorsión y sicariato que atraviesa el país.

Y a pesar de que se trataba de una fecha trascendental para el destino del Perú, antes que se diera inicio a las diversas exposiciones, se observó que 12 congresistas no asistieron a la sede del Poder Legislativo argumentando licencia.

Al inicio de sesión del Pleno del Congreso de la República se pudo ver la asistencia de los parlamentarios como es costumbre. Ahí se observó que 12 de ellos contaban con un pequeño recuadro de color turquesa a su lado lo cual indicaba que no eran parte de dicha sesión al haber pedido licencia.

Los congresistas en mención son: Ernesto Bustamante, Waldemar Cerrón, Patricia Chirinos, Guido Bellido, Mery Infantez, Kira Alcarraz, Norma Yarrow, José Balcázar, María Jáuregui, Óscar Zea, Rosely Amuruz y Karol Paredes.

Tras conocerse este hecho en redes sociales, Karol Paredes y Patricia Chirinos utilizaron sus plataformas virtuales para defenderse de las críticas en su contra. Ambas integrantes de Avanza País aseguraron que pese a sus motivos personales para faltar al Pleno, no huyeron de la responsabilidad y votaron en favor de la censura contra Santiváñez.

Chirinos, por su parte, salió al frente también por su colega Norma Yarrow y dejaron en claro que, aunque sus críticos hubieran querido, también se hicieron presente en este tema tan trascendental para el futuro del país.

"Para los que andan desinformando: estar de licencia no significa que no votaré por la censura del ministro del Interior. Al igual que mi colega Norma Yarrow, cumpliré con mi deber y votaré con responsabilidad. ¡Ya quisieran que no lo hiciéramos! Pero no, sufran, porque sí votaremos", precisó.