Susel Paredes anuncia que alista moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Es hora que se vaya"

La congresista Susel Paredes parece no haberse quedado conforme con la salida de Juan José Santiváñez del cargo de ministro del Interior luego que el Congreso apruebe la censura en su contra. Ahora, la parlamentaria aseguró que prepara una moción de vacancia contra Dina Boluarte al considerar que no está en capacidad de gobernar al país.

Como se recuerda, el Pleno alcanzó más de 70 votos para cesar el titular del Interior luego de haber sido señalado como el principal responsable de la ola de inseguridad, extorsión y sicariato que atraviesa el país.

Es importante precisar que Susel Paredes fue la principal impulsora de la censura a Juan José Santiváñez de la cartera del Interior al conseguir las firmas necesarias para su debate. Finalmente, fueron más de 70 votos los alcanzados lo que permitió que llegara a su fin su gestión en el Mininter.

Tras ello, la congresista indicó que viene preparando una moción de vacancia de Dina Boluarte ya que también la señaló como otra de las principales responsables de que la población se encuentra sumida en el miedo tras el avance exponencial de la delincuencia.

"Yo estoy preparando el texto de la vacancia porque quien poner a estos malos ministros es la presidenta. Es una señora mentirosa compulsiva, vanidosa y ya es hora que se vaya. Yo he presentado tres proyectos de ley de adelanto de elecciones, he firmado vacancias y ahora creo que nadie duda que Dina Boluarte no está capacitada para gobernar", indicó.