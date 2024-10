Julio Velarde aclaró el papel del BCR debido al desconocimientos de algunos congresistas

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue convocado el 30 de septiembre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, donde se presentó una serie de interrogantes que revelaron un notable desconocimiento sobre las funciones de la entidad por parte de algunos congresistas.

Entre los interrogantes, tres legisladores, Wilson Quispe, María Antonieta Agüero y Alfredo Parino, cuestionaron a Velarde sobre temas que no están bajo la competencia del BCR, como las políticas de empleo y sociales, así como el papel de las Cajas Municipales.

En un momento, Agüero planteó un cuestionamiento sobre cómo el BCR podría influir en la creación de empleo digno, con salarios justos y derechos laborales plenos.

También preguntó sobre la postura del BCR respecto a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que obligue a los sectores más adinerados y a las grandes empresas a contribuir de manera justa para financiar servicios públicos de calidad.

El congresista de Perú Libre, Wilson Quispe, en particular, preguntó sobre las responsabilidades del BCR en relación al fomento del empleo, comparando la situación con prácticas de otros países, lo que generó la necesidad de aclarar el rol del banco. Después de una serie de preguntas sobre la inflación y otros asuntos económicos, Velarde tuvo que reiterar las funciones específicas de la entidad.

"No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de la agricultura y decirle cómo hacer las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR (...). No me corresponde a mí estar dictando que hace el Ejecutivo", respondió Velarde.