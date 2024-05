Julio Velarde: "Me parece penoso estar discutiendo con el ministro de Economía José Arista"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, descartó haber mantenido una discusión con el ministro de Economía, José Arista, a quien le pidió escuchar la solicitud del MEF y que se enfoque en reducir la tasa de interés.

Durante el evento Summit 2024, el presidente del BCRP se pronunció acerca de su presunta disputa mediática con el titular de la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Aprovecho para responder algunos comentarios en la prensa que han salido esta última semana. No he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro (José Arista). No creo que se vea bien", declaró en la conferencia.