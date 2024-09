Junior Izquierdo garantiza veracidad de audios que comprometen a Juan José Santiváñez: "Lo puedo corroborar"

El capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido en el contexto policial como 'Culebra', declaró el viernes 6 de septiembre para la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde aseguró la veracidad de los audios que entregó a la Fiscalía de la Nación. Asimismo, dio detalles de cómo se llevó a cabo la reunión en el tan mencionado chifa y otros datos más de lo conversado aquel día.

Aseguró firmemente la veracidad. Para el policía, la situación es bastante clara y lo dijo así frente a los congresistas miembros de la Comisión en mención. Durante su intervención, explicó con detalle que los audios son verdaderos y que él mismo puede comprobar la veracidad de estos. Vale resaltar que estos se encuentran en el Ministerio Público y tienen destinados a pasar procedimientos para comprobar su fidelidad.

"Respecto a la autenticidad de los audios, efectivamente, yo puedo corroborar, puedo determinar, puedo decir contundentemente que esos audios son originales. Porque yo me reuní un 21 de mayo del 2024 con el señor ministro del Interior en ese chifa y en base a esa grabación es que estamos ustedes y la opinión pública, han tenido el acceso a esa información", mencionó el agente PNP .

Asimismo, sustentó que la situación legal de los audios presentados, en conjunto con la grabadora con la que los efectuó, están a disposición de la Fiscalía de la Nación para pasar por el proceso jurídico natural, correspondiente al código procesal penal. Subrayó que se trata de una entrega que él mismo hizo de manera voluntaria.

Si bien es cierto, en el tema procesal penal, como muchos sabrán, tiene que pasarse una pericia. Voluntariamente, yo he ofrecido esa grabación, ese dispositivo de grabación, ante la Fiscalía de la Nación. Está lacrado y se va a realizar posteriormente de acuerdo a la diligencia programada por la Fiscalía, que se realicen las diligencias correspondientes.

En otro momento, señaló que él no tenía idea de que el ministro iba a brindarle esa cantidad y calidad de información del Estado. Puntualizando así que no pudo haber premeditado que la grabación tendría ese contenido en algún punto.

"Yo qué me iba a imaginar que el señor Santiváñez me iba a brindar esa información. Si yo desconocía eso, no cabe el tema de mi presunta conducta de extorsionarlo", aclaró en respuesta a una de las preguntas de los legisladores.