Katherine Ampuero reta a Pérez Tello EN VIVO: "Demuestre la resolución que incluye a Enagás"

En diálogo con Exitosa, la exprocuradora Katherine Ampuero respondió a la exministra Marisol Pérez Tello y la instó a demostrar la resolución que incluye a Enagás en el caso Odebrecht. Ello tras las declaraciones en su contra.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la exprocuradora anticorrupción aseguró estar orgullosa haber impedido de que la empresa Odebrecht vendiera todo su patrimonio.

"Lo que me ha sorprendido es que, casi después de 8 años de mi destitución, ahora saca una nueva justificación de mi destitución. Desde el 2017, la justificación fue 'Ella no quiso aplicar el famoso DU003 y que ella impidió que se vendiera Olmos'. No solo impedí que se vendiera Olmos, con mucho orgullo digo que impedí que Odebrecht vendiera todo su patrimonio", declaró.