¿Magaly se va ATV por tensiones con otros conductores? Conductora responde a rumores: "Estoy agradecida"

Hay rumores muy fuertes de que este año sería el último de Magaly Medina en ATV. Estas especulaciones fueron creciendo luego de que el periodista Christian Bayron se pronunciara en el programa 'Chimichurri' sobre el futuro de la polémica conductora de espectáculos.

¿Qué dijo Christian Bayron?

De acuerdo con lo expresado por Christian Bayron en el programa 'Chimichurri', Magaly Medina no renovará su contrato con ATV para el próximo año. "Puedo asegurarlo, Magaly no va en 2026 ", expresó el periodista, a quien se le conoce por sus polémicas declaraciones en programas de espectáculos.

Pero, ¿Cómo surgió el comentario del periodista? Todo ocurrió cuando Magaly Medina decidió no aparecer en el video promocional que ATV grabó por sus 42 años, algo que generó zozobra entre los seguidores de la 'Urraca'.

Recordemos también que, hace unos meses, Magaly Medina ya habría expresado que estaba evaluando su continuidad en ATV y, claro, esto reforzó la idea de que podría estar buscando una nueva casa televisora para continuar con su exitoso programa de espectáculos.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuál será la nueva casa televisora de la 'Urraca'? Christian Bayron ya dio la posible respuesta ante esta duda: Panamericana Televisión podría recibir a la conductora para que sea estrella del canal.

Pero ahí no queda la cosa. Según Christian Bayron, Ney Guerrero, quien acaba de dejar su cargo en ATV para ser parte de Albavisión, también podría ser otro de los jales de Panamericana Televisión, y esta vez como gerente. Es decir, podría convocar a figuras representativas del canal 9, entre ellas a Magaly Medina.

"Ney Guerrero podría entrar a Panamericana como gerente y se jalaría a las figuras de ATV", sostuvo Christian Bayron.

La respuesta de Magaly Medina

A pesar de todos estos rumores, el pasado miércoles 23 de abril, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para aclarar y, sobre todo, desmentir estas especulaciones.

"No sé de dónde está circulando. ¿De dónde sacan esa estupidez? Yo creo que en las redes sociales hay mucho bruto tratando de hacerse pasar como periodista. Hay mucho ignorante , de verdad debo decir que son bípedos, bestias, ignorantes que dicen cualquier cosa que se les ocurre, sin verificar su información..."

"...porque tratan de hacer un reguero de pólvora a ver si les creen. Pero como son inimputables, yo nunca los he tomado en serio", expresó al inicio en su programa.

Magaly Medina dejó en claro que, por ahora, su salida de ATV no está entre sus planes, ya que tiene un contrato el cual debe respetar.

" Yo no me voy a ningún lado, tengo un contrato que cumplir . Tengo una historia con este canal desde hace muchísimos años. Este canal me dio la primera oportunidad de salir en televisión y lo que estoy agradecida es con el dueño de este canal", añadió.

Asimismo, expresó: "Yo respeto mis contratos. Si alguna vez me he ido es porque he tenido discrepancias con administraciones que tuvo este canal, anteriores que ya ni existen".

Finalmente, tuvo fuertes comentarios contra quienes difunden este tipo de noticias sin ninguna fuente confiable: " Debemos acabar con tanto bruto , tanto bicho de las redes sociales. Es una vergüenza que alguien se llame comunicador, pero bueno, así están las redes".

Fin del misterio y rumores aclarados. Magaly Medina ha desmentido las palabras del periodista Christian Bayron y ha dejado en claro que su salida de ATV no es cierta, ya que tiene un contrato con el canal que debe cumplir.