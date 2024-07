05/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, fue consultado respecto a lo que el Ejecutivo hará en torno al pronunciamiento de la Corte IDH, que solicitó que el Estado peruano anule todo proyecto de ley que prescribe crímenes de lesa humanidad.



El titular del Midis reveló que como Gobierno tienen planeado entablar un diálogo entre el Congreso de la República y el Poder Judicial con el fin de evaluar los puntos y así tener una opinión conjunta.



"Vamos a tener un diálogo tanto con el Congreso como el Poder Judicial. Yo creo también que es importante el diálogo para tomar una decisión como Estado", expresó el ministro de Desarrollo e Inclusión Social ante los medios locales.

No obstante, recalcó que la normativa aún no llega al Poder Ejecutivo, por lo que están a la espera de su envío y así poder levantar "la observación o la no observación" como toda norma que tiene este procedimiento.



El encargado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sí precisó que son respetuosos de las decisiones que toma el Parlamento, quienes, consideró, "habrán evaluado, por lo cual están proponiendo esta norma".

Es así que el integrante del gabinete de la presidenta Dina Boluarte puso énfasis en que lo primordial es tener una opinión en conjunto, que no solo sea del primer poder, sino en conjunto con el Poder Legislativo y Poder Judicial.



Tras sus declaraciones, Demartini Montes recalcó que los organismos supranacionales "son importantes", pero ello no quita que como país se tenga una postura en torno a diversos temas.



"Es importante siempre los organismos supranacionales, pero siempre debemos tener una posición de país que vaya en relación a nuestros intereses y a lo que nosotros queremos fortalecer en las políticas públicas internas", dijo.

El pasado lunes 1 de julio la entidad internacional emitió un comunicado en el que solicitó al Perú que anule todo proyecto que propone prescribir crímenes de lesa humanidad perpetrados antes de 2002.



"Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al Proyecto de Ley N° 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú", ordenó la Corte.



Por este motivo, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social reveló lo que estaría planeando el Ejecutivo en torno a lo dispuesto por la Corte IDH en el comentado proyecto que prescribiría crímenes de lesa humanidad, entre estos casos estarían Barrios Altos y La Cantuta.