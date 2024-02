Luis Cordero Jon Tay se une a Acción Popular: Unidad y Diálogo le inicia procedimiento disciplinario tras renuncia

El congresista de la República, Luis Cordero Jon Tay, fue presentado por la bancada de Acción Popular (AP). No obstante, Unidad y Diálogo Parlamentario y le inició un procedimiento disciplinario tras su renuncia.

A través de su redes sociales, la bancada acciopopulista anunció la incorporación del parlamentario y aseguró que "fortalecen" sus esfuerzos por un mejor país.

Por otro lado, el vocero de Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos, envió un documento a la Oficialía Mayor del Congreso informado que iniciaron un procedimiento disciplinario contra Cordero Jon Tay.

El congresista Esdras Medina apuntó que no podría sustentar el informe que recomienda destituir e inhabilitar de la función pública por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a que su bancada desaparecería por la renuncia de Luis Cordero.

"Soy ponente encargado del tema de la JNJ y no lo podría sustentarlo ante el pleno porque dirían que no estoy legitimado. Como bancada tenemos espacio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si se pierde, no podría ser delegado", declaró a Canal N.