Dina Boluarte pide al Congreso reflexionar sobre destitución de la JNJ: "Tenemos que equilibrar los poderes"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al Congreso reflexionar sobre el informe que recomienda destituir e inhabilitar de la función pública por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En declaraciones a la prensa, la mandataria apuntó que se debe equilibrar los poderes del país e insistió en que el Parlamento actúe con respeto a la institucionalidad.

Asimismo, la jefa de Estado evitó calificar como un posible error que se destituya a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

En entrevista a Exitosa, la congresista Susel Paredes llamó "brutos" e "idiotas" a sus colegas que pretenden destituir a los miembros del colegiado, ello luego que la Comisión Permanente aprobara el informe final en contra de los magistrados.

Durante diálogo con Pedro Paredes para Hablemos Claro, la parlamentaria alegó que el sector congresal que pretende remover a los integrantes de la JNJ no entiende que su postura efectuará la paralización del ente, que está justamente en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", declaró a nuestro medio.