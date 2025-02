Luz Pacheco: Tribunal Constitucional evalúa demandas clave sin plazos definidos

El Tribunal Constitucional (TC) tiene en evaluación la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio, la cual permite al Estado decomisar bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal previa. Sin embargo, la norma ha generado preocupación debido a la posibilidad de afectar derechos de propietarios que podrían no estar directamente involucrados en delitos.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, explicó que el caso requiere un análisis exhaustivo debido a su complejidad. "Es un tema que requiere un análisis exhaustivo", afirmó, subrayando que la decisión debe considerar tanto el interés del Estado en combatir el crimen como la necesidad de proteger la propiedad privada.

Respecto a los plazos, Pacheco indicó que, si bien el Tribunal espera emitir una resolución en los próximos dos meses, no es posible comprometerse con fechas exactas. Asimismo, mencionó que la segunda votación del Congreso sobre la ley de extinción de dominio podría influir en el proceso.

"Debido a la complejidad de los temas involucrados, el Tribunal no podría apresurarse en tomar una decisión, no se trata de decidir todo al mismo tiempo, el Tribunal tomará una decisión sobre lo que se presente antes, no se trata de decidir todo al mismo tiempo, el Tribunal tomará una decisión sobre lo que se presente antes", sostuvo.