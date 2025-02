"Antauro Humala es un cadáver político": Congresista Juan Burgos no retirará su iniciativa sobre invitados para plancha presidencial

Tensión en el Parlamento. Este 21 de febrero, el congresista de la república, Juan Burgos, fue consultado sobre su iniciativa legislativa que permitiría a los partidos políticos tener un invitado en su plancha presidencial. Luego que un periodista le indicara que el proyecto podría resultar beneficioso para Antauro Humala, el parlamentario calificó al etnocacerista de "cadáver político".

En esa línea, Burgos señaló que su iniciativa no fue pensada en Humala en específico, sino en el total de los partidos políticos del país. Por lo tanto, rechazó la idea de retirar la propuesta, indicando que el destino de la misma dependerá exclusivamente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

"Yo he presentado la propuesta porque hay muchos partidos políticos que tienen que buscar a buenos elementos que puedan postular. (...) Yo no la voy a retirar. Va a depender de la Comisión de Constitución. Ellos evaluarán si es viable o no lo es", precisó.

Ante la insistencia mediática sobre una cuestión que mantiene en alerta a la ciudadanía (como lo es la eventual postulación de Antauro Humala), el legislador no dudó en minimizar la figura del político etnocacerista, reduciéndolo a un "cadáver político".

"No me arrepiento (de la iniciativa legislativa). Yo no me arrepiento porque está pensada en los demás partidos políticos del país. No he pensado en Antauro Humala porque, para mí, Antauro Humala es un cadáver político", detalló.