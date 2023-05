Magaly Ruiz: Extrabajadora denuncia amenazas tras declarar contra congresista 'mocha sueldos'

La excoordinadora del despacho de la congresista Magaly Ruiz, Cecilia Vásquez, denunció públicamente ser víctima de amenazas tras declarar contra la parlamentaria, implicada en el caso del presunto recorte del sueldos de sus trabajadores, frente a la Comisión de Ética del Legislativo.

En 'Punto Final', la testigo del caso apuntó que desde que brindó su versión a la agrupación especial del Parlamento, "personas extrañas" llegaron a su residencia preguntando por ella.

En ese sentido, Vásquez señaló que la integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) le solicitó que se retracte por su declaración frente a la comisión, cuando solo ha dicho la "verdad" y ella "lo sabe".

"Hablando la verdad, absolutamente la verdad, ella me pide que yo me retracte de lo dicho. Yo no tengo por qué retractarme, señora congresista, por lo dicho, porque es la verdad y usted lo sabe. Es la verdad", añadió en su intervención.