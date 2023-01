Margot Palacios: "Patético descargo de Dina Boluarte en la OEA"

25/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Perú Libre (PL), Margot Palacios Huamán, desestimó la intervención de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el marco del Consejo Permanente de la OEA. A detalle, acotó que la participación de la mandataria fue "patética" y careció de conexión con la realidad.

En ese sentido, la legisladora apuntó que el mensaje de la jefa de Estado respecto a las investigaciones por presunto uso excesivo de la fuerza, frente a los manifestantes, fue "cínico"; dado que Boluarte Zegarra sería la principal responsable de los cuadros de "sometimiento".

"Patético descargo de Dina Boluarte en la OEA. En insuperable demostración de cinismo dijo que: "De haberse cometido excesos en el uso de fuerza para el restablecimiento del orden interno, ello viene siendo investigado y serán llevados ante la justicia quienes resulten responsables". Pues bien, ella es la que debe inmediatamente someterse a la justicia", escribió la representante de PL en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Palacios Huamán, desaprobó las calificaciones y el balance que hizo la titular del Ejecutivo en la asamblea internacional. Al respecto, indicó que los "conjuntos autoritarios", mencionados por la presidenta, son únicamente ciudadanos que buscan el final del actual régimen "autoritario".

"En la plenitud de su incapacidad moral y demostrando encontrarse fuera de la realidad agregó que no se rendirá ante grupos autoritarios. No son grupos autoritarios, es el pueblo; no son excesos, son crímenes planificados; no es orden interno: es dictadura. La dictadura debe caer y el crimen ser castigado", sentenció en sus redes sociales.

Dato

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el marco la crisis social y política que enfrenta el país.

En ese sentido, la jefa de Estado rememoró ante los miembros de la entidad internacional que, debido al golpe de Estado que perpetró el exmandatario, Pedro Castillo Terrones y, como vicepresidenta constitucional, tomó el mando del Gobierno.