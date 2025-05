Martín Vizcarra afirma que es víctima de una venganza del 'Club de la Construcción': "Yo lo denuncié"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que es víctima de una venganza por parte del 'Club de la Construcción'.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el exmandatario indicó que los empresarios que lo acusan fueron investigados en la Fiscalía de Moquegua y, al ser consultados si había existido algo ilícito en el proceso, negaron ello.

Asimismo, Vizcarra ratificó que acatará la decisión del Poder Judicial aunque no le sea favorable, afirmando que no se fugará del país y manifestó que respeta las decisiones de la justicia.

"Lo que yo te digo y te ratifico es que Martín Vizcarra se queda aquí en el Perú, va a estar dando poniendo el pecho (...) Me quedo en el Perú, voy a estar acá (...) Respeto lo que diga la justicia, como siempre lo he hecho (...) ¿Alguna vez yo me he corrido de algo? El pueblo me conoce", agregó.