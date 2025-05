Piura: Gobernador advierte que la región no está preparada para afrontar un sismo de gran magnitud

14/05/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, se pronunció tras conocerse que cerca de 28 movimientos telúricos se han reportado en su región en todo lo que va del año y advirtió que no se encuentran preparados para afrontar un eventual sismo de gran magnitud.

Gobernador advierte deficiencias en Piura

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', la autoridad piurana manifestó que las municipalidades tienen una gran responsabilidad en este caso, debido a las licencias otorgadas para que se realicen edificaciones en lugares no apropiados.

"Esto tiene que ver con las municipalidades en el control que tienen en cuanto a las edificaciones [...] En ese sentido no creo que se haya hecho un buen trabajo, porque no más viendo que se han dado licencias a algunas urbanizaciones donde son zonas de riesgo, donde llueve y son cuencas ciegas. Entonces, si han hecho eso las municipalidades, ¿qué más habrán hecho mal?", afirmó.

Agregado a ello, descartó que actualmente cuenten con algún tipo de programa para reubicar a las personas. Según expresó, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría intentado llevar a cabo ello, pero en la mayoría de casos los pobladores no han mostrado su apoyo a la iniciativa.

"Debería haber un programa de parte del Ministerio de Vivienda. Yo sé que han existido algunos intentos, lamentablemente la población en muchos casos no ayuda", acotó en nuestro medio.

En esa línea, Neyra León acusó a las ex autoridades municipales de no haber realizado las labores correctas respecto al tema urbanístico. Por dicho motivo, señala que la región no estaría preparada para hacerle frente a un eventual sismo de gran magnitud.

"Las ex gestiones municipales no han hecho un buen trabajo en el tema urbanístico. Por eso cuando me preguntas si estamos preparados, yo creo que no porque no ha habido un control. Si se han dado licencias de construcción en lugares que son zonas inundables, entonces yo creo que le han podido dar a cualquier sitio", precisó.

Fuerte sismo se registraría en Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se refirió al potencial terremoto de magnitud 8.8 que se registraría en la costa central de nuestro país y señaló que este fuerte movimiento telúrico impactaría severamente en los departamentos de Lima, Ica y Áncash.

"Esperamos un sismo por lo menos de magnitud 8.8 hacia arriba, que afecte la zona costera de la región central. Evidentemente, Lima, Ica y Áncash son las regiones que podrían resultar mucho más afectadas", señaló el jefe del IGP, Hernando Tavera, en diálogo con Canal N.

Es así que, ante la posibilidad de que ocurra un gran sismo en nuestro país, el gobernador Luis Neyra reconoció que Piura no está preparada para afrontar un fuerte movimiento telúrico que se registre, por lo cual los pobladores de su región resultarían gravemente afectados.