Martín Vizcarra destaca su popularidad en las redes sociales: "Me dicen 'Lagarto', se trata de ser auténtico"

Martín Vizcarra conversó con Exitosa respecto a diversos asuntos relacionados a su futuro en la política. Dentro de sus declaraciones, el expresidente de la República se refirió al famoso apelativo de 'Lagarto', mismo que lo ha vuelto popular en las redes sociales. Según dijo, la mayoría de sus seguidores son jóvenes peruanos que han simpatizado con él por su autenticidad.

Durante el programa 'Hablemos Claro', Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa, mencionó que, en la actualidad, las cuentas oficiales de Vizcarra Cornejo cuentan con mayor número de seguidores a diferencia de otros políticos. Por ello, le consultó al exmandatario si acaso tal característica lo posiciona como un influencer.

"No se trata de eso, no se trata de qué haces. Se trata de ser auténticos, comunicarte de tú a tú con los jóvenes. En cada región que viajo, tengo una reunión con ellos. Como le digo, me dicen 'Lagarto', 'Mi presi', de todo. Y normal, es una relación horizontal con los jóvenes", respondió al respecto