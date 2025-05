Valentino protagoniza FUERTE PELEA: Tiktoker peruano perdió los papeles en local de comida rápida

Valentino, el popular tiktoker peruano, desató una nueva polémica tras verse involucrado en una pelea. Lo que significaría una salida amena en un local de comida rápida, terminó convirtiéndose en una gresca cargada de insultos y agresiones físicas. Posteriormente, el influencer recurrió a sus redes sociales para dar alcances sobre este controvertido episodio.

Un video difundido en TikTok muestra los entretelones de lo que fue la desafortunada experiencia de Valentino Palacios en un local de salchipapas y hamburguesas, ubicado en el distrito de Ventanilla. En el registro, se observa el altercado que se desató entre una chica y el grupo de amigas del popular "¡Oye, qué tienes!".

Entre gritos, la joven intentó agredir a una de las acompañantes de Valentino, por lo que rápidamente sus compañeras salieron a su defensa. A esto se sumó el reclamo verbal del tiktoker, quien no dudó en intervenir al ver cómo sus amigas eran insultadas. Segundos después, el influencer abandonó la escena con una expresión molesta por lo acontecido.

El pleito escaló a mayores, al punto de que algunos objetos del establecimiento cayeron por el forcejeo que realizaron las mujeres. Sin embargo, un joven, presunto acompañante de la chica que inició la gresca, intervino para evitar que los ataques se agraven. Tal suceso quedó registrado y difundido en otras plataformas digitales, desatando una polémica entre los usuarios.

Tras la viralización de su video, Valentino Palacios decidió pronunciarse al respecto. Recurriendo a sus redes sociales, el influencer explicó que esta circunstancia se produjo luego de que un grupo de chicas se percató de su presencia. Según el tiktoker, las mujeres empezaron a insultarlo cuando sus amigas pedían una salchipapa, ocasionando una respuesta de parte suya y de sus acompañantes.

"Ese grupo siempre me tira hate, se burlan de mí. A esa chica no la conocía. Escucho risas, y me quedé callado. Pero después, dijo 'Yo no me voy a pelear con gente que no tiene casa propia'. Estaba con la sangre hirviendo, pero no por ella. Y yo le pregunto si se refiere a mí, y comenzamos la guerra de insultos", explicó.