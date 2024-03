Martín Vizcarra: Expresidente protagonizó incidente con fiscal durante audiencia de pedido de autorización de viaje

El expresidente Martín Vizcarra protagonizó un incidente con el fiscal Osías Castañeda durante la audiencia en la que se debatió su pedido de viaje para vacacionar en Piura por Semana Santa.

En la sesión, el exmandatario de la República instó al representante del Ministerio Público (MP) a "no inmiscuirse en sus temas familiares" y únicamente compartir su postura ante su solicitud de abandonar la capital durante tres días.

"Viajamos el 27 y regresamos el 30. Vamos a estar en una casa de playa. Lo único que le pido es que si cree que no corresponde mis argumentos de viaje diga: 'me opongo', pero que no se inmiscuya en mis temas familiares, que no me recomiende a donde debo ir. Eso es un tema que solo a mí me compete", sostuvo.