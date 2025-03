Jair Bolsonaro irá a juicio por intento de golpe de Estado: Expresidente de Brasil denuncia "venganza" en su contra

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por la Corte Suprema de dicho país. La medida fue anunciada por el máximo ente de justicia, que lo acusa por el presunto intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Sin embargo, el exmandatario denunció que pretenden "vengarse" de él, y así impedir que postule a las próximas elecciones presidenciales.

Este miércoles 26 de marzo, el Tribunal Supremo Federal brasileño confirmó que Bolsonaro irá a juicio tras aprobarse la denuncia de la Fiscalía General, quien lo acusa de una supuesta conspiración para impedir el mandato del actual presidente. Con cinco votos unánimes, los magistrados del tribunal determinaron que el ex jefe de Estado, de 70 años, lideraría una organización criminal que intentó instaurar un gobierno de facto.

De acuerdo a analistas políticos, es muy poco probable que, durante el juicio, Bolsonaro cumpla una prisión preventiva. En consecuencia, se prevé que su proceso se lleve a cabo en libertad durante los siguientes meses de este 2025, a fin de no interferir en el proceso electoral programado para el próximo año.

Tras ello, el expresidente brasileño podría enfrentar una pena de cárcel de hasta 40 años, muy a pesar de que planea presentarse como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026, frente a una posible reelección de Lula. Cabe destacar que Jair Bolsonaro cuenta con una inhabilitación política vigente hasta el 2030, lo que limitaría su intento de ser elegido nuevamente como gobernante.

Tras el veredicto del tribunal, Jair Bolsonaro recurrió a sus redes sociales para manifestarse al respecto. En una extensa publicación, el exmandatario acusó a los magistrados de impedir su participación en los comicios electorales, asegurando que existe una "prisa" para que su juicio se lleve a cabo lo más pronto posible.

"El tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme", manifestó.