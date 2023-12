Miguel Torres: "A Alberto Fujimori no se le sentenció por delitos de lesa humanidad, no repitamos mentiras"

El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, afirmó que el expresidente Alberto Fujimori, a puertas de ser liberado tras decisión del Tribunal Constitucional (TC), nunca fue sentenciado por delitos de lesa humanidad.

En declaraciones a la prensa, el representante del partido 'naranja' pidió que no se sigan "repitiendo mentiras" en cuanto a la sentencia del exmandatario peruano, sobre todo porque ello puede generar confusión en la población.

"No sigamos repitiendo mentiras, no sigamos repitiendo información que no sea exacta porque así es como construyen historias y la población se confunde", declaro´ a los medios de comunicación.

"La sentencia del expresidente Alberto Fujimori, en su parte resolutiva, no habla en ningún momento de lesa humanidad. El mismo juez César San Martín ya lo ha declarado en más de una oportunidad: el señor Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad", agregó.