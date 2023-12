Sigrid Bazán responde a Miguel Torres: Fujimori sí fue condenado por lesa humanidad, no engañemos a la población

En entrevista con Exitosa, la congresista Sigrid Bazán respondió al vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien afirmó que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de lesa humanidad.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la parlamentaria le pidió al integrante del partido naranja que no desinforme a la población al señalar que "es mentira" que el exmandatario haya sido sentenciado por tal crimen.

"Yo escuchaba al señor Torres y debo corregir (...). Lesa humanidad no se incorpora a nuestro Código penal hasta 1998, pero la propia sentencia desarrolla que, por el contexto y la forma en la que fueron cometidos los actos, constituyen delitos de lesa humanidad. Entonces, no hay que engañar a la población y tampoco desinformarla", declaró para nuestro medio.

Según explicó Bazán, inicialmente la sentencia en contra de Fujimori estaba tipificada como "homicidio y secuestro". La congresista argumentó que esto se debe a que en el momento en el que fue dictada no se había incluido el delito de lesa humanidad.

En esa línea, indicó que esto cambió cuando se incorporó a tal delito dentro del Código Penal del Perú. Es así que, dentro de la misma sentencia, se termina precisando que los actos de los que se le acusó al expresidente sí constituyen "lesa humanidad".

Como se sabe, la congresista hace referencia a la sentencia de 25 años de cárcel por el caso La Cantuta y Barrios Altos.

Sigrid Bazán hizo referencia a lo manifestado por Miguel Torres, quien aseguró que la parte resolutiva de la sentencia de Alberto Fujimori no indicaba una condena por lesa humanidad.

Esta mañana, el vocero de Fuerza Popular señaló que el juez encargado ha expresado, en más de una ocasión, que el expresidente no se encontraba encarcelado por haber incurrido en tal delito.

"La sentencia del presidente Alberto Fujimori, en su parte resolutiva, no habla en ningún momento de lesa humanidad. El mismo juez San Martín ya lo ha declarado en más de una oportunidad: el señor Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad", expresó desde los exteriores de la casa de Keiko Fujimori.

"No sigamos repitiendo mentiras, no sigamos repitiendo información que no sea exacta porque así es como construyen historias y la población se confunde", agregó.