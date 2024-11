Ministro Demartini comenta sobre su continuidad al mando del MIDIS: "Seguiré velando por la alimentación de los niños del Perú"

22/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 22 de noviembre, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, comentó acerca de su continuidad al mando de la cartera después de asistir a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en el Congreso de la República debido a las irregularidades encontradas en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma).

Tras ser consultado sobre si seguiría o no en el cargo, el representante del Midis comentó que todos los funcionarios se encuentran en permanente evaluación y que deben entender que "nada es absoluto". No obstante, no indicó que renunciaría y mencionó que seguiría "velando por la alimentación de los niños".

"Todos los ministros estamos bajo análisis, no solamente por el tema del programa (Qali Warma). Todo está en ese análisis; nada es absoluto. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando hasta el último momento, mientras sigue siendo nuestra responsabilidad", comentó.

Moción de censura

Como se sabe, el pasado 21 de noviembre fue impulsado un pedido de moción de censura contra el ministro Demartini. El documento presentado recalcó que las irregularidades del PNAE Qali Warma son recurrentes y, por lo tanto, el ministro no había cumplido sus funciones con diligencia ni prestado la mínima preocupación para fiscalizar la alimentación de los niños del país.

"En atención a la ética en la función pública, ya ha debido renunciar a su cargo, asumiendo su responsabilidad política. Sin embargo, como no ha sucedido tal cosa, la representación nacional debe llevar a cabo su labor de control político y censurar por las evidentes muestras de indiferencia, irresponsabilidad e incompetencia en el cargo", mencionaron los congresistas.

Sobre ello, Demartini expresó su respeto por las tareas congresales y la labor fiscalizadora que cumplen sus miembros. Sin embargo, señaló que mientras continuara en el cargo "seguiría velando por la alimentación de los niños del Perú, caiga quien caiga".

Mal estado de la comida

A mediados de noviembre, un escándalo relacionado con la entrega de comidas a escuelas en el distrito huamanguino de Carmen Alto, Ayacucho, sacudió las redes sociales: las madres de la Institución Educativa n.° 432-116 Acuchimay, tras notar que sus hijos regresaban del colegio con ronchas en el cuerpo, decidieron inspeccionar la comida entregada por el programa nacional.

Al momento de abrir las latas de conserva de pollo de la marca Del Sol, las madres encontraron la comida en mal estado y con hongos, pese a que la fecha de caducidad se mantenía vigente.

La situación ha puesto en tela de juicio el accionar del ministro Demartini ante un programa como Qali Warma que ya ha presentado diversas irregularidades que afectan la integridad de los menores.