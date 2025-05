Ministro de Energía y Minas CONFIRMA fin del REINFO: "Ya no estará vigente el próximo año"

El ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, nuevamente se refirió al desenlace que tendrá el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En sus declaraciones, mencionó que se cumplirá con el plazo establecido por la ley, y posterior a ello, el padrón no existirá más en 2026. Además, señaló que la minería pequeña y artesanal serán legisladas bajo una nueva normativa.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, Montero brindó alcances de su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Por ello, mencionó que habrán tres modificaciones en el Decreto Supremo 009-2025 EM. La primera busca derogar su artículo 10, en donde se menciona que el Minem puede suscribir convenios con los gobiernos regionales para gestionar el proceso de formalización integral minera (FIM).

Otro de los cambios señala que la transferencia de titularidad, en el registro por sucesión, solo se podrá realizar durante la vigencia del proceso del FIM. Conforme a la ley 32213, esto será posible hasta el 30 de junio de 2025, y cabe la posibilidad de que se amplíe hasta el 31 de diciembre del presente año.

"No hay perpetuidad ni permanencia de las transferencias de las sucesorias. Eso nunca existió y ahora va a quedar más claro. No hay permanencia ni carácter hereditario. En tanto no habrá Reinfos, y por ende esta disposición ya no estará vigente el próximo año. Llega hasta donde llega el proceso de formalización", manifestó Montero.