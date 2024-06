Ministro del Interior niega autenticidad de presunto audio contra periodista: "Tomaré las acciones pertinentes"

En entrevista con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó la autenticidad de un audio difundido contra el periodista Marcos Sifuentes y aseguró que tomará las "acciones correspondientes" del caso. Además, indicó que el comunicador hace "mofa" contra su persona.

En diálogo con Karina Novoa, en el programa Informamos y Opinamos, el titular del Mininter rechazó la autoría de un audio difundido en el noticiero La Encerrona donde presuntamente se le escucharía pidiéndole a un colega -a quien se refiere como "doctor"- que "calle al hu**** de La Encerrona".

"Ese audio no me pertenece, ese contenido jamás lo he referido y esa conversación no me es atribuible. Así que tomaré las acciones pertinentes", expresó tajantemente el funcionario.