Ministro del Interior pide presupuesto: PNP necesita una "gran inyección de capital para reformar su sistema"

En entrevista con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que ha mantenido conversaciones con el ministro de Economía y con la presidenta Dina Boluarte, a fin de que el Gobierno brinde una mayor capital a la Policía Nacional del Perú (PNP) para así reformar su sistema y luchar contra la inseguridad ciudadana.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) detalló las medidas que tomará en su cartera para hacerle frente a la delincuencia y criminalidad en todo el país.

De tal modo, Santiváñez precisó que desde su liderazgo en la cartera del Interior, uno de los lineamientos que estableció tenía la finalidad de que los policías salgan a la calle para combatir dicha problemática. "No solamente desde el suboficial de llll, sino hasta los oficiales generales", añadió.

Ante ello, informó sobre la estructuración de planes de intervención, como el operativo 'Amanecer Seguro', el cual viene realizándose por tercera vez. Este se aplicará en los 43 distritos de la capital peruana; sin embargo, reconoció que con estas medidas "no sería suficiente" la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En tal sentido, se habría mantenido conversación con el ministro de Economía, José Arista, y con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para explicarles sobre la necesidad de un mayor presupuesto para reformar la logística de la PNP.

Cabe mencionar que, el titular del Mininter también se refirió a los efectivos policiales involucrados en casos de corrupción. Sobre ello, recordó que la lucha contra dicho delito se encuentra entre los lineamientos de su gestión.

"Yo no solamente he dispuesto que Inspectoría inmediatamente ponga en conocimiento los actos de corrupción más grandes que se han generado para tomar acciones, sino además he pedido la participación de la Digimin para poder conocer aquellas actividades criminales practicadas por los malos policías", afirmó a Exitosa.