Caso Andrés Hurtado: Las declaraciones de la secretaria de 'Chibolín' ante la Fiscalía

La secretaria de Andrés Hurtado, Kelly Medina Meza, quien ocupó puestos importantes como gerente, apoderada y representante de 12 empresas asociadas a 'Chibolín', habló ante la Fiscalía.

De acuerdo a Punto Final, el encargado de facturar la publicidad del programa 'Sábados con Andrés', el empresario Abraham Mina, presentó a Medina Meza con 'Chibolín' en el 2018. Dos años más tarde, en el 2020, fue convocada para asumir el cargo de apoderada de la empresa AH Entertainment Company SAC.

Posteriormente, Medina se convirtió en accionista de AH Gold Entertainment, una empresa que fundó en el 2022 a pedido del conductor de televisión, donde fue nombrada como como gerente general y percibía un sueldo mensual de 5 mil soles.

Asimismo, Kelly Medina aseguró que Andrés Hurtado era solamente un trabajador de esta empresa. Según su versión, 'Chibolín' recibía una remuneración mensual, sin embargo, no estaba en planilla ni emitía recibos por honorarios.

"Él indica que se le deposite en una cuenta de otra persona, no recuerdo a nombre de quién está esa cuenta, no recuerdo tampoco a qué banco es. Estos pagos se realizan vía transferencia electrónica desde la cuenta corriente de la empresa AH Gold Entertainment. El nombre de los titulares de las cuentas a las que se les hace la transferencia varía, pero no recuerdo con qué frecuencia", dijo ante el Ministerio Público según el dominical.

De acuerdo a Registros Públicos, Los Ceivos SAC fue fundada en el año 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier Miu Lei, quien ha sido señalado por su primo Iván Siucho de haberle pagado un millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta por medio de Andrés Hurtado, ello para que intercediera en la devolución de cuatro lingotes de oro incautados a la empresa Lomas Doradas.

"El señor Andrés Hurtado me dice para contactarme con esta empresa, me contacté con un abogado de nombre que no recuerdo. Ello se registró en Sunarp, el pago que me iban a realizar iba a ser con la utilidad del ejercicio anual", dijo a la Fiscalía.