Ministro del Interior se reunirá HOY con el presidente del PJ por lucha contra el crimen organizado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que se reunirá con el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, para hoy jueves 20 de junio, a las 8:00 a.m. para abordar estrategias y un plan de lucha contra el crimen organizado en el país.

En el marco del megaoperativo "Amanecer Seguro", el titular del Mininter reveló ante la prensa que se dirigirá hasta el despacho del presidente del PJ para también tratar temas importantes como los protocolos que los jueces utilizan para calificar las prisiones preventivas, tomando como ejemplo la anterior reunión con el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

"Para tratar temas importantes referidos a la lucha contra la criminalidad organizada y protocolos que los jueces están utilizando para calificar las prisiones preventivas me estoy dirigiendo a su despacho para sostener esta reunión y entiendo también que informaré sobre las acciones que vamos a adoptar en un trabajo conjunto en una conferencia del mediodía", informó el ministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte.

A su vez, ante las denuncias de los vecinos de la provincia de Virú, en la región norte del país, por el incremento de la delincuencia, el ministro Santiváñez reiteró que no descartan declarar en estado de emergencia la zona para desplegar las fuerzas del orden y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Santiváñez también reiteró que al mediodía mantendrá otra reunión con distintas autoridades para brindar el resultado final del megaoperativo 'Amanecer Seguro' que desplegó a más de 17 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a nivel nacional, según reportaron.

"De esta manera (Amanecer seguro), garantizamos que ciudadanos, estudiantes y trabajadores transiten con garantías desde tempranas horas en todos los distritos", se lee en el post compartido por el Mininter en redes sociales.

Juan José Santiváñez también fue cuestionado sobre el presunto audio donde se le escucha hablar contra el periodista Marco Sifuentes y descartó que se esté ejecutando un reglaje en su contra.

"Jamás hemos rehuido al tema de investigación, como hombres de derecho. (...) Yo no reconozco mi voz ni el contenido. (...) Realmente al momento de escuchar y, para mí resulta descabellado decir que hacemos seguimiento, reglaje a un periodista que entiendo no está aquí sino en España. (...) Nos sometemos siempre, somos una gestión transparente. Me someto a todo tipo de investigación y en absoluto niego (reglaje) a la vivienda de Sifuentes u otro periodista o actor político ciudadano. (...) Lo desconozco", comentó.