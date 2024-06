Ministro del Interior minimiza baja aprobación de Dina Boluarte: "No me quita el sueño una encuesta"

En una reciente conferencia de prensa, el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha minimizado la importancia de la baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte reflejada en las encuestas. En sus palabras, respondió que no le preocupan las encuestas, destacando que su enfoque está en mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú.

Durante la conferencia, Exitosa aprovechó la ocasión para preguntar al ministro Santiváñez sobre los resultados de una reciente encuesta que reveló que solo el 5% de la población apoya al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Juan José Santiváñez respondió de manera contundente que "no le quita el sueño las encuestas" y que su preocupación principal es el trabajo de la Policía Nacional del Perú.

"Yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero no es una cuestión que sea prioridad. Mi prioridad es que la gente vea al trabajo de la Policía y sobre todo que la Policía recupere también la fortaleza que ha mantenido, que también sea reconocido su trabajo. No me quita el sueño, lo que me quita el sueño es seguir trabajando, sobre todo luchar por el derecho de mis policías, pero también luchar por bajar los índices de inseguridad, eso es lo que me quita el sueño, no la encuesta", enfatizó el ministro.