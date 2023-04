Ministro de Justicia defiende llamadas con investigados por el caso 'Cuellos Blancos': "Practicábamos fútbol"

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a la prensa, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate declaró que conoció a César Hinostroza, Antonio Camayo, Alberto Chang y Edwin Oviedo implicados en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto' porque se iban a jugar fútbol. Asimismo, resaltó que esto fue antes que se revelara el escándalo de los audios y tan pronto pasó eso, cortó toda comunicación con ellos.

También admitió que registra llamadas telefónicas con varios implicados en este caso, sobre todo con Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF); así como también con el exjuez supremo César Hinostroza; y con el empresario Antonio Camayo.

Relación con investigados en el caso Cuellos Blancos

"Yo tengo amistad con el señor Oviedo. Lo conocí cuando yo era ministro de Trabajo, trabajamos juntos una gran campaña para erradicar el trabajo infantil... En esas circunstancias nos comunicamos muchas veces, nos reunimos también. Dudo mucho que sean 188 llamadas", expresó ante la prensa.

Mientras que su relación con el doctor César Hinostroza, aseguró que "practicamos el deporte del fútbol, también con el señor (exjuez Ricardo) Chang y el señor (Antonio) Camayo. Con ellos tengo esa vinculación, practicamos el mismo deporte, nada más, ninguna otra vinculación", detalló.

Niega vinculación con caso Cuellos Blancos

El actual ministro de Justicia asegura que solo tuvo relación con los implicados en el caso, esto antes que estallara el escándalo de los audios y por lo que cortó toda comunicación con ellos para evitar malos entendidos.

"No me di cuenta de esos temas porque no lo consideré relevante, no hay ninguna conversación indebida, inadecuada ni nada", expresó el el reciente ministro del Minjusdh.

De acuerdo a la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía existen 180 llamadas entre Daniel Maurate relacionados a los implicados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Por ello, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, declaró que espera el testimonio de Maurta por lo que se hará un "seguimiento especial" hasta esclarecer su caso.

Fue acusado de falsificación de documento

Daniel Maurate, fue también titular de la cartera de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), y este último domingo 23 de abril tomó la responsabilidad de asumir el ministerio de Justicia ante el reemplazo de José Tello.

En el periodo de presidencia de Humala Taso, Maurate fue acusado de falsificar documentos con la finalidad que le ayuden con su Curriculum Vitae, esto durante su cargo en la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Dicscamec (hoy Sucamec) en el 2011.