Ministro de Justicia descarta que vaya a reemplazar a presidente del INPE tras escándalo en penal Sarita Colonia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, descartó que vaya a reemplazar al presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque Moya, tras una revelación periodística que divulgó actos de corrupción de agentes del penal Sarita Colonia, en el Callao.

En una entrevista a TV Perú, el funcionario dijo que "por ahora" no está pensando en una sustitución para dicho cargo, ya que "valora" el esfuerzo que está haciendo la mencionada autoridad para cesar todo acto de corrupción en el organismo.

"No, por ahora no. Reconozco el esfuerzo que está haciendo el presidente del INPE. Por ahora no está en cuestión su permanencia en el cargo. Necesitamos su conocimiento de los temas penitenciarios", dijo al canal al Estado.