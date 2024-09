Ministro de Salud minimiza falta de medicamentos: No es el desabastecimiento más crítico

El ministro de Salud, César Vásquez, se refirió a las recientes encuestas, entre ellas la realizada por CPI para Exitosa, y señaló que la medición del desabastecimiento de medicamentos en el sector de salud pública no se mide de esa manera, sino con 'indicadores'. Asimismo, respaldó nuevamente el reciente examen de Serum 2024 - II.

En la encuesta realizada por CPI para Exitosa, el 56% de los peruanos apuntó que uno de los más grandes problemas en el sector público sería el desabastecimiento de medicamentos en centros de salud. Es decir, más de la mitad de las personas consultadas no encontró medicamentos que necesitaba para su tratamiento en el centro de salud.

Ello se ve agravado en casos diferenciales como Lima y regiones. Mientras que los resultados señalan que en la capital y el Callao un 52.2% encontró medicinas, en el interior solo 38.7% alcanzó la medicina que requería.

Pese a estos indicadores, el ministro de Salud desestimó lo señalado por el universo consultado y explicó que, en realidad, bajo su perspectiva, no nos encontramos en un desabastecimiento grave.

"La disponibilidad y el abastecimiento de medicamentos no se mide con encuestas si no creo yo con indicadores. Nosotros tenemos indicadores de disponibilidad de medicamentos. En estos momentos, si no mal recuerdo, estamos en 87%. Obviamente, no estamos en lo ideal, lo ideal es que estemos por encima del 92% (...) No estamos en el desabastecimiento más crítico, como quiero pintarlo mucho en la historia de la salud pública del país", recalcó.