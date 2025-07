Ministro de Transportes envía carta notarial y da plazo al alcalde de Lima para que rectifique en 24 horas

En medio de la polémica por la puesta en marcha del proyecto del Tren Lima Chosica, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, había asegurado haber tenido una reunión con César Sandoval, actual ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), previo a asumir al cargo.

Es por ello que el titular del MTC, en diálogo con Exitosa, dio a conoces que tomaría medidas legales por difamación contra el burgomaestre. Posteriormente, tras desarrollarse la segunda mesa técnica del proyecto, al que no asistió ningún representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el ministro informó que había enviado una carta notarial al líder de la comuna edil para que se rectifique en 24 horas.

Como parte de las medidas legales a tomar, tras las declaraciones de López Aliaga, César Sandoval reveló que este jueves 24 de julio envió una carta notarial al alcalde para que se rectifique ante los comentarios dichos en su contra.

Agregó que de no rectificarse en el plazo brindado, el proceso seguirá su curso hasta llegar al Poder Judicial y cerró manifestando que no se pronunciará más sobre el tema hasta que el pronunciamiento judicial.

Sandoval también negó politizar el proyecto y enfatizó el no haber usado partidos políticos o bancadas del Congreso.

"Lo que menos quiero es que esto se politice, pero ustedes verán las expresiones y lo que dice públicamente de manera irresponsable el alcalde. Me tilda que estoy politizando el tema, yo no he usado una bancada política, yo no he usado ningún partido político, solamente he convocado a los técnicos de todas las instituciones para tratar de sacar adelante este proyecto", dijo.